Marotta, il campionato si deciderà a gennaio-febbraio

agenzia

"Novità è gruppo di testa con Lazio Atalanta e Fiorentina

CUCCARO MONFERRATO (ALESSANDRIA), 12 NOV – “L’anno scorso per tutta la prima parte del campionato siamo stati i cacciatori, mentre la Juventus era la lepre, adesso c’è il Napoli avanti a noi di un punto. Ma la novità di quest’anno è il gruppo di testa, con Atalanta, Lazio e Fiorentina che da tempo non arrivano a questi livelli. Credo che i mesi determinanti saranno gennaio-febbraio”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Beppe Marotta, a margine della consegna del Premio Nils Liedholm che gli è stato attribuito oggi a Cuccaro Monferrato (Alessandria). “In Champions abbiamo avuto finora un percorso di tutto rispetto, in campionato siamo un punto dietro l’Inter, ma una società come la nostra non c’è distinzione tra campionato e Coppa l’obiettivo deve sempre essere quello di essere protagonisti fino in fondo”, ha aggiunto Marotta.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA