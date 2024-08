Mars acquista Pringles per 35,9 miliardi

agenzia

Ceo Weihrauch: con Kellanova opportunità sostanziale di sviluppo

MILANO, 14 AGO – Mars conquista Kellanova offrendo 83,50 dollari per azione (35,9 miliardi di dollari complessivi incluso il debito, pari a 16,4 volte l’Ebitda rettificato). Il prezzo, si legge in una nota che conferma l’operazione, rappresenta un premio di circa il 44% rispetto al prezzo medio in Borsa. “Con il portafoglio di marchi di Kellanova, abbiamo un’opportunità sostanziale di sviluppo”, commenta il ceo di Mars Poul Weihrauch. “E’ una combinazione storica, con un’ottima compatibilità culturale e strategica” aggiunge Steve Cahillane, presidente e ad di Kellanova. Tra gli altri Kellanova controlla anche il marchio Pringles.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA