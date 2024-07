Martedì Calderone vede le parti sociali su patente a punti

agenzia

Il ministro illustrerà il decreto attuativo. Al via il 1 ottobre

ROMA, 21 LUG – Conto alla rovescia er la patente a punti per le imprese, l’intervento previsto dal governo per contrastare le troppe morti sul lavoro. Non c’è ancora una convocazione ufficiale ma, da quanto si apprende, le parti sociali sono attese martedì prossimo al ministero del Lavoro a via Flavia dove la ministra Marina Calderone illustrerà il decreto attuativo con i dettagli del provvedimento (decurtazione dei punti, requisiti per accedere, etc). Nonostante l’aperta opposizione dei sindacati Calderone va dunque avanti puntando a far partire la misura dal prossimo 1 ottobre. Non esclude però correttivi. Pochi giorni fa la ministra spiegava: “La prossima settimana” il decreto sulla patente per le imprese “lo voglio firmare. La patente a crediti entrerà in vigore dall’1 ottobre e ci sono tutti i tempi per portare dei correttivi. Naturalmente i correttivi si potranno applicare anche dopo la pubblicazione se ci fosse bisogno. Il nostro obiettivo è fare in modo che la patente a crediti diventi uno strumento non solo per il settore edile ma che sia esteso anche ad altri settori che devono avvantaggiarsi di esso per valorizzare percorsi positivi perché col tema dei crediti c’è quello della qualificazione delle aziende”.

