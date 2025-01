Martedì i funerali di Rosita Missoni

agenzia

La camera ardente allestita in forma strettamente privata

VARESE, 03 GEN – I funerali di Rosita Missoni, fondatrice con il marito Ottavio dell’omonima casa d’alta moda, scomparsa all’età di 93 anni nel pomeriggio del primo gennaio, saranno celebrati martedì 7 gennaio. Orario e luogo della cerimonia saranno comunicati nelle prossime ore dai famigliari. La camera ardente è stata allestita in forma strettamente privata all’interno della casa atelier di Sumirago (Varese), rispettando il desiderio di riservatezza della famiglia che chiede, in luogo di fiori, donazioni alla onlus di Busto Arsizio Piccolo Principe che da anni sostiene i minori in difficoltà.

