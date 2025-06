‘Martina morta dopo lunghi minuti di agonia’

agenzia

L'ordinanza del giudice che ha disposto il carcere per Tucci

NAPOLI, 01 GIU – Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola dall’ex fidanzato Alessio Tucci, di 19 anni, sarebbe morta dopo lunghi minuti di agonia in seguito ai colpi alla testa inferti con una pietra. E’ quanto emerge dall’ordinanza con cui il giudice del Tribunale di Napoli Nord, Stefania Amodeo, ha confermato la custodia cautelare in carcere per Tucci. Lo riferiscono Il Mattino, il Corriere della Sera, Repubblica.Dalla consulenza preliminare del medico legale emergerebbe dunque un quadro diverso rispetto a quanto detto da Tucci che ha spiegato che Martina non respirava più quando l’ha coperta di detriti nel casolare di Afragola.

