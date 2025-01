Martusciello, su ricorso terzo mandato linea decisa da governo

agenzia

Distinguere ambito tecnico-giuridico da quello politico

NAPOLI, 04 GEN – “Non c’è alcun ricorso al Tar del centrodestra campano sulla legge del terzo mandato. Il ricorso firmato dai consiglieri regionali riguarda esclusivamente le procedure di convocazione della seduta in cui è stata votata la legge, una questione completamente diversa. Sul terzo mandato la linea sarà dettata dal governo nella seduta del 7 gennaio, in accordo con i leader nazionali”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, precisando che “il Tar non ha competenza sulla legittimità della legge relativa al terzo mandato, ma solo sulle procedure seguite. È importante distinguere tra i due ambiti: quello tecnico-giuridico delle procedure e quello politico, che sarà affrontato in sede governativa”.

