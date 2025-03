Mase lancia RiforestAzione per piantare 4,5 milioni di alberi

agenzia

Progetto da 210 mln euro in 13 aree con Axpo Italia e Pulsee

ROMA, 13 MAR – Piantare 4,5 milioni di alberi e arbusti e trapiantarne altre 3,5 milioni nella loro destinazione finale, cioè nel loro habitat ideale, creando in totale 4.500 ettari di nuove foreste: è quanto si propone nell’arco di due anni ‘RiforestAzione’, un’iniziativa dedicata alla promozione della valorizzazione del verde urbano ed extraurbano in 13 città metropolitane italiane, lanciata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, con il sostegno delle società Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas. Il progetto – che rientra nella missione ‘Rivoluzione verde e transizione ecologica’ del Pnrr e prevede un investimento di 210 milioni di euro – è stato presentato stamani all’Orto Botanico di Roma. Oltre alla Capitale, Torino, Genova, Milano, Venezia, Firenze, Napoli, Bari, Reggio di Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari le aree metropolitane coinvolte dall’iniziativa. Mitigazione dell’inquinamento atmosferico e acustico cittadino, incremento della biodiversità, riduzione dei consumi energetici, oltre al miglioramento del paesaggio urbano sono i benefici attesi per queste realtà. l contributo di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas al progetto del Mase – è stato spiegato – si declina sotto forma di un supporto diretto alle attività per la sua promozione e comunicazione, a cominciare dalla creazione di una piattaforma digitale con contenuti informativi e di approfondimento sulle azioni di riqualificazione del verde urbano ed extraurbano. Oltre alla piattaforma, il progetto prevede la realizzazione un percorso sul territorio nazionale che andrà a toccare nei prossimi due anni alcune delle città coinvolte nell’iniziativa per farla conoscere alle comunità locali, cosi come di un percorso didattico, in collaborazione con Fondazione Sylva, che farà tappa nelle scuole per diffondere la cultura ambientale e accrescere le competenze ecologiche dei più giovani. In più, verrà strutturato un Osservatorio, con durata biennale, che andrà a monitorare l’evoluzione del rapporto tra italiani e verde urbano

