Maselli: “Finora è mancata assistenza territoriale ma dal 2025 efficienteremo”

'Decongestionare i reparti 200 nuove assunzioni'

Roma, 21 mar. (Adnkronos Salute) – “Il San Camillo ci rende orgogliosi e sappiamo con quali difficoltà state lavorando. Tra qualche mese, nel 2025, si potrà avere una situazione completamente diversa. Dobbiamo decongestionare i reparti, oltre 200 nuove assunzioni già avvenute nel San Camillo dimostrano l’attenzione che c’è da parte del presidente. L’assistenza territoriale finora è mancata, ma dal 2025 si potrà efficientare questo sistema”. Così Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, durante il convegno internazionale ‘Sublobar Resections for Lung Cancer: how, when, why’ presso l’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini.

