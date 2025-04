Maserati 200S in mostra presso l’Automotive Gallery Larusmiani

agenzia

MODENA (ITALPRESS) – A Milano nel periodo dell’anno in cui si celebra il design, lo stile italiano, l’eleganza e l’innovazione, Maserati é ospite presso gli spazi della Boutique LARUSMIANI, per una straordinaria Avant Premiére di FuoriConcorso, esclusivo evento di cultura automobilistica che si terrá il 24 e 25 maggio in Villa del Grumello e Villa Sucota a Como. Durante la Milano Design Week 2025, infatti, un prototipo dell’avveniristica autovettura da competizione costruita dalla Casa del Tridente dal 1955 al 1957, é sotto i riflettori del MonteNapoleone District, luogo iconico e casa – al numero 10 di Via Pietro Verri – dello storico marchio LARUSMIANI, da oltre un secolo sinonimo della qualitá “Hand-Made in Italy”. D’altronde, Maserati e LARUSMIANI sono entrambi ambasciatori del “Lusso Italiano” nel mondo, accomunati dalla forte vocazione nei confronti del design elegante e senza tempo: due marchi che hanno saputo dare vita a prodotti entrati nell’immaginario collettivo diventando iconici. La 200S esposta ne é un esempio. Si tratta del secondo esemplare costruito dalla Casa automobilistica modenese di questo modello, nell’aprile del 1956, e carrozzata sport da Fiandri. Fu utilizzata in diverse competizioni da piloti come Gilberto Cornacchia (figlio del proprietario del concessionario milanese di Maserati dell’epoca) e il napoletano Mennato Boffa, fino al maggio 1960. La vettura aveva un motore a quattro cilindri in linea, derivato da quello installato sulla 150S, con cilindrata di 1.993 cc e due carburatori Weber 45 DCO3, capace di sviluppare una potenza di 190 CV a 7400 g/min. Questa 200S, dopo il suo periodo di attivitá nel motorsport, fu conservata negli stabilimenti Maserati fino al 1999, quando entró a far parte della Collezione Panini di Modena, per poi essere venduta, nello stesso anno, all’attuale proprietario, che inizió il restauro per riportarla agli antichi splendori. La sfavillante 200S rossa non é il solo “pezzo di design” che Maserati mette in mostra durante la Milano Design Week 2025. Il Brand é presente anche insieme al marchio di arredamento Giorgetti con una collaborazione che celebra il savoir-faire italiano e la ricerca dell’innovazione grazie alla presentazione di due opere nate dal perfetto connubio di stile e innovazione tecnologica: una collezione di interior design e una Grecale one-off del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. foto: ufficio stampa Maserati (ITALPRESS). tvi/com 09-Apr-25 12:31

