Massacrò l’ex, niente carcere, per il giudice ‘va compreso’

Motivazioni sentenza di giugno per maltrattamenti a Torino

TORINO, 11 SET – “Va compreso”. Così il giudice del tribunale di Torino Paolo Gallo nelle motivazioni, anticipate oggi da La Stampa, della sentenza che a giugno ha assolto un uomo dall’accusa di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna, condannandolo solo a un anno e sei mesi per lesioni. Secondo il magistrato, il pestaggio del 28 luglio 2022 – sette minuti di violenza che hanno lasciato Lucia Regna, 44 anni, con il volto ricostruito da 21 placche di titanio e un nervo oculare lesionato – non fu “un accesso d’ira immotivato”, ma “uno sfogo riconducibile alla logica delle relazioni umane”. La donna, scrive il giudice, avrebbe “sfaldato un matrimonio ventennale” comunicando la separazione “in maniera brutale”. Gli insulti e le minacce – “pu…a”, “non vali…”, “ti ammazzo” – vengono definiti “frasi da calare nel contesto della dissoluzione della comunità domestica, umanamente comprensibile”. L’imputato, ritenuto “sincero e persuasivo”, resta dunque libero. La pm Barbara Badellino aveva chiesto 4 anni e mezzo. “La sentenza viviseziona e mortifica la vittima, mentre è indulgente verso l’uomo che le ha sfondato il volto”, commenta l’avvocata di parte civile Annalisa Baratto. I due figli di Lucia, costituiti parti civili si sono fatti promotori di una campagna contro la violenza di genere: lo scorso 25 novembre hanno affisso a scuola la foto del suo volto tumefatto con la scritta “Donne, denunciate subito”. L’avvocato della difesa Giulio Pellegrino ha definito la decisione “un caso esemplare di attenzione e rigore nell’analisi dei fatti e delle prove”.

