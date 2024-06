Massimiliano Ricci nuovo direttore generale di Unindustria

agenzia

Subentra a Maurizio Tarquini, nuovo dg di Confindustria

ROMA, 05 GIU – Massimiliano Ricci è il nuovo direttore generale di Unindustria, l’associazione territoriale degli industriali del Lazio del sistema di Confindustria. La nomina è stata proposta dal presidente Angelo Camilli ed approvata all’unanimità dal consiglio generale. Subentra a Maurizio Tarquini, oggi direttore generale di Confindustria. Romano, classe 1971, ingegnere per l’ambiente ed il territorio, Ricci dal 2017 è in Unindustria dove ha ricoperto la carica di direttore della territoriale di Frosinone, nel gennaio 2021 diventa direttore ‘attività e progetti per l’impresa’ di Unindustria, dal 2022 vicedirettore generale dell’associazione.

