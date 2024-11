Massimo Agosti nuovo presidente della Societá Italiana di Neonatologia

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “I cosiddetti “Primi 1000 giorni”, dal concepimento ai 2 anni di vita, condizionano la salute a lungo termine dell’essere umano. La Neonatologia ha, quindi, un ruolo fondamentale e la responsabilitá di creare, insieme alle famiglie, le condizioni ottimali per poter garantire il miglior futuro possibile per ogni neonato, costruendo ponti multidisciplinari e multiprofessionali con gli ambiti perinatali, pediatrici e specialistici. Continueremo ad impegnarci in un dialogo ancora piú attivo e costruttivo con le Istituzioni, sia a livello nazionale, che regionale, come interlocutori privilegiati nelle decisioni che riguardano le politiche sanitarie per i neonati, affinchê possano essere adottate strategie durature, basate su dati ed evidenze scientifiche di cui la nostra Societá si rende garante. I rapidi mutamenti epidemiologici, demografici e sociali, influenzati dalla recente crisi pandemica e da una denatalitá che non accenna ad attenuarsi, insieme alla difficoltá di reperire risorse dedicate (umane e tecnologiche) stanno accentuando problematiche significative in ambito neonatologico, mettendo in luce criticitá che non possiamo ignorare, perchê ogni neonato merita le stesse opportunitá di salute, indipendentemente da dove nasce”. Lo afferma Massimo Agosti, Professore Ordinario di Pediatria all’Universitá degli Studi dell’Insubria, dove dirige la Scuola di Specializzazione di Pediatria, nonchê Direttore della Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale e del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Del Ponte di Varese, Coordinatore del Gruppo di lavoro “Percorso Nascita” e Membro della “Commissione Vaccini” di Regione Lombardia, eletto Presidente della Societá Italiana di Neonatologia (SIN), per il triennio 2024-27, a Padova, nel corso del XXX Congresso Nazionale della SIN. Il neopresidente é autore di numerosi articoli scientifici in ambito neonatologico su riviste internazionali, tra i campi di maggiore interesse: la nutrizione con particolare riguardo alla promozione dell’allattamento materno, gli aspetti gastroenterologici del neonato sano e prematuro, la prevenzione e la terapia contro le infezioni neonatali, l’attenzione della cura complessiva del neonato con la sua famiglia sia nel corso della degenza in terapia intensiva, che dopo la dimissione, con sistemi di follow-up integrati con il territorio. Massimo Agosti guiderá la SIN insieme al nuovo Consiglio Direttivo, composto da: Gina Ancora, Rimini (Vicepresidente), Alessandra Coscia, Torino (Tesoriere) e dai Consiglieri Arianna Aceti (Bologna), Antonino Di Toro (Napoli), Eloisa Gitto (Messina), Simonetta Picone (Roma), Daniele Trevisanuto (Padova), Stefania Troiani (Perugia). Tra gli obiettivi principali del nuovo mandato: promuovere e sostenere l’allattamento materno per tutti i neonati, anche per i piú piccoli e fragili, e la disponibilitá del latte di banca umano donato; collaborare con le famiglie in tutti i setting di cura (fisiologia, piccola patologia, terapia intensiva neonatale, follow up); applicare gli standard organizzativi e gli standard europei di cura centrati sul neonato e sulla famiglia, in primis l’apertura delle Terapie Intensive Neonatali h24 ai genitori, affinchê possano essere presenti e vicini ai propri figli ricoverati; garantire un servizio di trasporto d’emergenza neonatale distribuito omogeneamente su tutto il territorio nazionale; fornire un’adeguata formazione neonatologica, sostenendone la ricerca scientifica per i medici specializzandi in Pediatria; coinvolgere le diverse figure professionali in un continuum di collaborazione tra ospedale e territorio per la cura di tutti i neonati. “Le sfide da affrontare sono molte, ma ciascuna di esse rappresenta anche un’opportunitá; dobbiamo continuare a lavorare insieme per costruire un sistema che metta al centro il neonato e la famiglia tutta, garantendo cure adeguate e accessibili in modo omogeneo, per promuovere, sin dall’epoca neonatale, una salute di qualitá”, conclude il Presidente Agosti. – Foto ufficio stampa SIN – (ITALPRESS). sat/com 04-Nov-24 11:07

