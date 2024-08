Mastercard taglia il 3% del personale, 1.000 persone

agenzia

Portavoce: 'riorganizzazione per investire a lungo termine'

MILANO, 17 AGO – Mastercard sta tagliando il 3% del personale in tutto il mondo, circa mille persone. “Abbiamo recentemente annunciato cambiamenti organizzativi, un riallineamento delle regioni e delle attività per accelerare la crescita e liberare capacità che consentirà di investire in opportunità a lungo termine” dichiara un portavoce sottolineando, secondo quanto riporta Bloomberg, che l’azienda “ridistribuirà le risorse nelle aree di crescita”. Un’operazione che dovrebbe per la maggior parte essere completata entro il 30 settembre. L’azienda, alla fine dello scorso anno impiegava circa 33.400 persone in tutto il mondo, di cui circa il 67% al di fuori degli Stati Uniti, in oltre 80 Paesi, secondo l’ultimo rapporto annuale dell’azienda, con un costo della forza lavoro di 6 miliardi di dollari. Mastercard Euope ha oltre 7mila dipendenti in 57 uffici in 28 Paesi.

