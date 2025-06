Matera: Casellati, ‘vittoria storica, ci davano per spacciati, ribaltati pronostici’

agenzia

Roma, 9 giu, “Quella di Matera è più di una semplice vittoria: è un piccolo capolavoro. Ci davano per spacciati, ma abbiamo ribaltato i pronostici. Da segretario regionale di Forza Italia sono particolarmente orgogliosa di averci creduto fino in fondo, di essere stata al fianco di Nicoletti in questa impresa – non solo con le parole, ma anche fisicamente, tra la gente – per spiegare che era il momento del cambiamento per questa splendida città. E che il nostro candidato aveva già dimostrato sul campo di essere un uomo del fare, in grado di dar vita a un nuovo corso”. Così il ministro Elisabetta Casellati.

“Siamo riusciti a raggiungere i cittadini, a conquistare la loro fiducia. Ed è questo il risultato più bello. Quella di oggi è una vittoria storica, perché qui non vincevamo dal 2007 e nessuno ci dava speranze. È la quarta vittoria consecutiva da quando coordino Forza Italia in Basilicata: politiche, europee, regionali e amministrative. Ma forse questa è stata l’emozione più intensa”.