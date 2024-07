Maternità surrogata: Magi (+Eu), ‘obbrobrio giuridico, andrebbe legalizzata’

agenzia

Roma, 3 lug “L’accanimento persecutorio che questo Governo continua a mettere in atto nei confronti dei bambini e delle bambine è inaccettabile e anche incomprensibile”. Lo dice Riccardo Magi, segretaria di +Europa.

“Ieri infatti la maggioranza ha approvato in Commissione alla Camera una norma che elimina il rinvio della pena per le detenute incinta o madri di minorenni, che quindi dovranno restare in carcere, con buona pace dell’interesse preminente e dei diritti costituzionali dei bambini, oltre che delle regole penitenziarie europee e delle Nazioni Unite, quindi del diritto internazionale -prosegue-. Oggi hanno approvato al Senato il cosiddetto reato universale contro la Gestazione per Altri. L’obbrobrio giuridico pensato per arrestare i genitori che ricorrono a GPA all’estero, anche se in Paesi in cui è legale e regolamentata”.