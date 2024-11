Maternità surrogata: Magi, ‘vicenda argentina dimostra dove no regole sfruttamento’

agenzia

Roma, 31 ott. “La storia di questa coppia italiana, che per avere un figlio è finita nelle mani della criminalità organizzata argentina, dimostra che dove non c’è una regolamentazione del fenomeno, si insinua la malavita e ci sono sfruttamento e schiavitù. Il Governo si attivi per garantire l’interesse della minore, che non può essere certo quello di essere sbattuta in un orfanotrofio”. Lo scrive sui social il segretario di +Europa, Riccardo Magi.