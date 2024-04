Maternitá surrogata, Vaticano “Viola dignitá bambino e della donna”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La Chiesa “prende posizione contro la pratica della maternitá surrogata, attraverso la quale il bambino, immensamente degno, diventa un mero oggetto”. Lo si legge nel documento del Dicastero per la Dottrina della Fede “Dignitas infinita circa la dignitá umana”. Nel testo si riprendono le parole di Papa Francesco, pronunciate l’8 gennaio scorso durante il discorso ai membri del Corpo piplomatico accreditato presso la Santa Sede per la presentazione degli auguri per il nuovo anno, sottolineando come “le parole de Papa sono di una chiarezza unica: ‘la via della pace esige il rispetto della vita, di ogni vita umana, a partire da quella del nascituro nel grembo della madre, che non puó essere soppressa, nê diventare oggetto di mercimonio. Al riguardo, ritengo deprecabile la pratica della cosiddetta maternitá surrogata, che lede gravemente la dignitá della donna e del figlio. Essa é fondata sullo sfruttamento di una situazione di necessitá materiale della madre. Un bambino é sempre un dono e mai l’oggetto di un contratto. Auspico, pertanto, un impegno della Comunitá internazionale per proibire a livello universale tale pratica’”. Inoltre, nel documento si sottolinea come “la pratica della maternitá surrogata viola, innanzitutto, la dignitá del bambino. Il bambino ha il diritto, in virtú della sua inalienabile dignitá, di avere un’origine pienamente umana e non artificialmente indotta, e di ricevere il dono di una vita che manifesti, nello stesso tempo, la dignitá di chi dona e di chi riceve”. Per la Chiesa “la pratica della maternitá surrogata viola, nel medesimo tempo, la dignitá della donna stessa che ad essa é costretta o decide liberamente di assoggettarvisi. Con tale pratica, la donna si distacca del figlio che cresce in lei e diventa un semplice mezzo asservito al guadagno o al desiderio arbitrario di altri. Questo contrasta in ogni modo con la dignitá fondamentale di ogni essere umano e il suo diritto di venire sempre riconosciuto per se stesso e mai come strumento per altro”. (ITALPRESS). – Foto: Agenzia Fotogramma – ads/r 08-Apr-24 19:10

