Mattarela: Ronzulli, ‘richiamo al rispetto messaggio potente’

Roma, 31 dic. “Il richiamo al rispetto, scelto come parola dell’anno dal Presidente Mattarella, è un messaggio potente. Il Capo dello Stato, con profondità e saggezza, lo indica come elemento fondamentale per vincere le sfide cruciali del nostro tempo. L’esigenza di pace, intesa anche come osservanza dei diritti civili, l’obiettivo di un’Europa più forte e coesa, l’attenzione verso i giovani, che non siano più costretti a cercare lavoro all’estero, una sanità più efficiente, con medici e infermieri che possano operare senza il timore di essere oggetto di violenza, quella violenza che ormai pervade la nostra società, soprattutto fra i ragazzi, sono richiami che non possono e non devono restare inascoltati”. Così, la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.