Mattarella: ‘Accademie decisive per futuro Paese’

Torino, 16 mag. “Vorrei sottolineare con determinazione che le Accademie non sono luoghi in cui si conservano reliquie preziose del passato, conservano certamente in maniera preziosa, encomiabile, la storia della cultura, dei progressi, della sua crescita, base indispensabile per la ricerca di oggi, ma sono anche luoghi vivi di ricerca, di studio, di applicazione, di suggerimento per il futuro della nostra come delle altre società di questo mondo”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo nella reggia di Venaria all’inaugurazione del 240/mo anno accademico del’Accademia di agricoltura.