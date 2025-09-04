Mattarella al Csm, auspico trasparenza al di là delle divisioni

agenzia

Il capo dello Stato dopo la seduta del plenum

ROMA, 04 SET – “Con questa ripresa dei lavori si apre l’ultima fase dell’attuale consiliatura, anche con il rinnovo ormai prossimo della composizione delle commissioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della seduta del plenum straordinario del Consiglio superiore della magistratura che ha eletto Pasquale D’Ascola nuovo primo presidente della Corte di Cassazione. “Auspico come sempre – ha sottolineato – che il Csm continui ad assicurare tempestività e trasparenza alle proprie decisioni. Siamo tutti consapevoli che queste devono essere fondate su criteri ed elementi di valutazione al di sopra di pregiudiziarie divisioni di parte”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA