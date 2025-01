Mattarella, all’Ue manca reale spazio politico integrato

agenzia

Troppo spesso si considera l'Ue soggetto estraneo a stati membri

ROMA, 22 GEN – “L’attuale assetto dell’amministrazione europea sconta l’assenza di uno spazio politico europeo effettivamente integrato, di soggetti politici realmente di livello europeo, di un’opinione pubblica europea che non si riduca alla semplice sommatoria delle diverse sensibilità nazionali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della Lectio Magistralis sull’Europa organizzata dall’Università di Messina.”Nei singoli contesti nazionali – ha sottolineato – si continua troppo spesso a considerare l’Unione europea come un soggetto estraneo agli Stati membri e non – quale effettivamente essa è – come il prodotto della loro interazione e cooperazione, costruita nel tempo sulla base di scelte democraticamente assunte, volontariamente, dai parlamenti e dai governi nazionali; e dalle istituzioni europee, anch’esse costituite ed operanti per volontà e con il contributo fondamentale degli Stati nazionali”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA