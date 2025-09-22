Mattarella: Capo Stato a Nisida con Jovanotti, ‘musica è libertà’

agenzia

Roma, 22 set. “Mentre ascoltavo ricordavo quanto dicevo a Jovanotti prima di entrare: il rap, come Jovanotti sa meglio di tutti perché ne è maestro, è apparso circa cinquant’anni fa, avevo già più di trent’anni, e ricordo questo evento: è nato come espressione di protesta, di desiderio di cambiamento e orienta verso il futuro anche quello: per questo l’esecuzione della musica fatta così bene è un percorso verso il futuro, così come anche la scuola. Complimenti, è fatta davvero bene, davvero bella”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all’’Istituto penale per i minorenni di Nisida, prima tappa dell’inaugurazione dell’anno scolastico che quest’anno si svolge a Napoli, presente Jovanotti, che al Capo dello Stato ha mostrato alcune attività svolte con i ragazzi e in particolare un brano composto con loro.