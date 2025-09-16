Mattarella: cita Luther King, ‘odio moltiplica odio odio, violenza moltiplica violenza’

agenzia

Roma, 16 set. “Chi crede di affermarsi usando la violenza, facendo del male ad altri, cercando di sottomettere chi gli è vicino, è una persona destinata al fallimento. Un grande uomo di pace e di civiltà, come è stato Martin Luther King, ripeteva che ‘l’odio moltiplica l’odio e la violenza moltiplica la violenza’. Poc’anzi ha detto parole simili la signora Duarte. È così, all’interno delle società e nel mondo, la pace, anche a livello internazionale, nasce da questo modo di pensare e di comportarsi”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Colleferro in occasione del quinto anniversario dell’uccisione di Willy Monteiro Duarte.