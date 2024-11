Mattarella: ‘con guerra nessuno vince ma tutti perdono, sorprende chi non lo comprende’**

agenzia

Pechino, 9 nov. “In caso di guerra nessuno in realtà vince ma tutti sarebbero sconfitti, perchè sarebbero perdenti, perchè hanno perduto molto che non recuperano più. Far comprendere questo è fondamentale e la cultura è il veicolo per farlo comprendere”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alle domande di professori e studenti al termine della Lectio magistralis tenuta a Pechino all’Università di Beida.