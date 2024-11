Mattarella: ‘Costituzione lungimirante e moderna anche su tema risparmio’**

agenzia

Roma, 31 ott. “È significativo che, anche sul tema del risparmio, i Costituenti optassero per una visione lungimirante e moderna, prevedendo un’apertura all’ordinamento internazionale. Non sono state, quindi, necessarie modifiche della Costituzione, né in occasione dell’adesione all’Unione monetaria europea, né del varo dell’Euro, a testimonianza della capacità di adattamento con cui è stata –sagacemente- scritta ben settantasette anni addietro”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA