Mattarella: ‘da Giuseppe Galasso spinta per rilancio unitario Italia e vocazione europea’

agenzia

Roma, 21 nov. “Storico insigne, accademico dei Lincei, meridionalista appassionato, apprezzato parlamentare e uomo di governo, Giuseppe Galasso ha lasciato alla Repubblica con la sua opera un’eredità preziosa. Il provvedimento sulla tutela del paesaggio che porta tutt’oggi il suo nome rimane prova ulteriore della qualità della sua azione. La scelta della Fondazione ‘Biblioteca Benedetto Croce’ di dedicare alla figura di Galasso un Convegno di studi appare altamente opportuna”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla presidente Benedetta Craveri, in occasione del convegno ‘Giuseppe Galasso tra storia e vita civile’.