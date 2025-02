Mattarella: ‘da Onu un grande successo nonostante ostacoli per veti incrociati’

agenzia

Marsiglia, 5 feb. “I veti incrociati in Consiglio di sicurezza hanno ripetutamente impedito all’Onu di dispiegare la sua azione di pace, e, tuttavia, quanto è riuscito a esprimere è stato un grande successo. I detrattori di quella Organizzazione dimenticano, comunque, tra l’altro, il suo ruolo cruciale nel processo di decolonizzazione, o nella costruzione di un impianto normativo per arginare l’escalation militare e per favorire il disarmo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del titolo di dottore honoris causa dell’Università di Aix-Marseille.