Mattarella: democrazia come forma di governo non basta a garantire la tutela dei diritti**

Roma, 3 lug “La democrazia come forma di governo non basta a garantire in misura completa la tutela dei diritti e delle libertà: essa può essere distorta e violentata nella pretesa di beni superiori o utilità comuni. Il Novecento ce lo ricorda e ammonisce”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella alla settimana sociale dei cattolici, a Trieste.

