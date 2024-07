Mattarella: democrazia della maggioranza insanabile contraddizione

agenzia

Roma, 3 lug “Ci soccorre anche qui Bobbio quando ammonisce che non si può ricorrere a semplificazioni di sistema o a restrizioni di diritti ‘in nome del dovere di governare’. Una democrazia “della maggioranza” sarebbe, per definizione, una insanabile contraddizione, per la confusione tra strumenti di governo e tutela della effettiva condizione di diritti e di libertà”. Lo ha detto il Capo dello Stato Sergio Mattarella alla settimana sociale dei cattolici.