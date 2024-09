Mattarella: ‘diritto internazionale umanitario va rispettato in ogni circostanza’**

agenzia

Roma, 12 set. “Il diritto internazionale umanitario, con le sue convenzioni -i trattati più ratificati del pianeta- rappresenta un riconoscimento di fratellanza che unisce, al di là dei contrasti, i popoli. Lo scopo è porre un freno al piano inclinato degli orrori della guerra. Lo attestano la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione contro il genocidio, quella contro la tortura. Si tratta di principi che non lasciano spazio all’ambiguità e, non a caso, è fatto obbligo a ciascuna delle parti in guerra di rispettare le Convenzioni di Ginevra, anche quando fossero ripetutamente violate dall’avversario: il diritto umanitario va rispettato in ogni circostanza”. Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento inviato alla Tavola rotonda sul diritto umanitario, organizzata dall’Istituto internazionale di Diritto umanitario di Sanremo.