Mattarella e il presidente albanese a Piana degli Albanesi

Visita Begaj a comunità Arbereshe in Sicilia

ROMA, 18 OTT – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj sono arrivati a Piana degli Albanesi (Palermo) per una visita alle comunità Arbëreshe in Sicilia. Ad accoglierli il presidente della Regione Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto Massimo Mariani e il sindaco di Piana Rosario Petta e un coro di bambini con gli abiti tradizionali albanesi. Dopo l’incontro tra Bajram Begaj e il Presidente della Repubblica Mattarella in piazza Vittorio Emanuele è previsto il trasferimento a piedi verso il museo della cultura Arbëreshe “Nicola Barbato” e la visita museale. Poi i due presidenti si sposteranno alla cattedrale di San Demetrio Megalomartire per l’incontro presso il teatro del Seminario, infine la deposizione di una corona di fiori a Portella della Ginestra.

