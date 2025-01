Mattarella “Garantire servizi adeguati a tutto il Paese”

agenzia

CATANIA (ITALPRESS)- “Da Militello parte un’esortazione nell’interesse di tutti i comuni del nostro Paese. E’ indispensabile garantire servizi e collegamenti adeguati, per tutti i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando al Palazzetto dello Sport a Militello Val di Catania, dove ha inaugurato la scuola “Pietro Carrera” dopo i lavori di ristrutturazione. “Da qui parte una condivisione di opinioni che non é soltanto nell’interesse di questa cittá ma di tutti i comuni del nostro Paese, grandi e piccoli, di pianura, di montagna, di aree interne che avvertono quanto sia essenziale il vincolo nazionale per ciascuno di loro. Quanto sia importante garantire, per il territorio intero, servizi adeguati, collegamenti adeguati e condizioni di pienezza di cittadinanza per tutti i cittadini, le donne e gli uomini del nostro Paese”, ha aggiunto il Capo dello Stato. -foto Quirinale – (ITALPRESS). mgg/red 07-Gen-25 20:27

