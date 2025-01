Mattarella, garantire servizi adeguati in tutto il Paese

agenzia

Condizioni di piena cittadinanza per tutti

CATANIA, 07 GEN – “È indispensabile garantire nel territorio intero del nostro Paese servizi adeguati, collegamenti adeguati e condizioni di pienezza di cittadinanza per tutti i cittadini, per tutte le donne e gli uomini del nostro Paese”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Militello in Val di Catania per inaugurare la scuola ‘Pietro Carrera’ dopo lavori di ristrutturazione.

