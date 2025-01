Mattarella: Gasparri, ‘agire per il bene comune sotto il segno del rispetto’

agenzia

Roma, 1 gen. “Al presidente Mattarella il nostro ringraziamento per aver sottolineato nel suo messaggio di ieri il patriottismo di tanti italiani che si sono distinti. Dai nostri militari alle forze dell’ordine che, sia in Italia che all’estero, proteggono la libertà e la sicurezza. I medici, gli insegnanti, i lavoratori, gli studenti, gli anziani, i volontari, di chiunque, in qualsiasi ruolo, rispetti i principi costituzionali”. Lo afferma il presidente dei senatori di Fi, Maurizio Gasparri.