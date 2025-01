Mattarella: Gasparri, ‘invito al rispetto per tutta la Nazione’

agenzia

Roma, 31 dic. “Grazie al Presidente Mattarella per aver elogiato nel suo messaggio il patriottismo di tanti italiani benemeriti. Dei nostri militari e delle Forze dell’Ordine, che difendono in Italia e nel mondo libertà e sicurezza. Dei medici, degli insegnanti, dei lavoratori, degli studenti, degli anziani, del volontariato, di chi in qualsiasi ruolo rispetta i valori costituzionali e le leggi”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia a Senato, Maurizio Gasparri.