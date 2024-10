Mattarella, grande amicizia e fratellanza con Albania

agenzia

Ci sentiamo insieme a casa, parte di una stessa comunità

PIANA DEGLI ALBANESI, 18 OTT – “Ringrazio il coro dei ragazzi che hanno cantato gli inni nazionali albanese e italiano e che ci hanno accolto con un bellissimo canto della tradizione arbëreshë. Piana degli Albanesi – capitale della cultura arbëreshë in Sicilia – ci fa sentire insieme a casa, membri di una stessa comunità: albanesi, italiani e italo-albanesi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al Teatro del seminario di Piana degli Albanesi, nel palermitano, nel corso della visita con il presidente della Repubblica Albanese Bajram Begaj. “Un’occasione per confermare, ancora una volta, la grande amicizia e collaborazione che intercorrono tra Albania e Italia. I nostri popoli sono legati, inoltre, da un rapporto di “fratellanza”, a cui contribuiscono fortemente le comunità arbëreshë presenti in Italia. – ha aggiunto Mattarella – Da oltre 500 anni, queste comunità mantengono, con grande determinazione, il patrimonio culturale della propria origine; e questa straordinaria condizione suscita sincera ammirazione. Di discendenza albanese, ma da lungo tempo italiani, gli arbëreshë hanno infatti conservato con orgoglio le antiche tradizioni, i riti religiosi, la lingua stessa della terra materna”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA