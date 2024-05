Mattarella: il ricordo di Goria, ‘rispetto sacrale per Istituzioni, Parlamento centrale’

agenzia

Asti, 23 mag. Giovanni Goria “guardava al confronto pubblico sempre con grande considerazione per la dialettica democratica. Il parlamentare di questa città di Asti aveva -lo ha ricordato il professor Cipolletta- un ‘rispetto sacrale’ per le sue istituzioni, che si coniugava con la consapevolezza della ‘fatica’ della democrazia che non si esaurisce in un giorno, in un gesto, in un atto ma, per vivere, bisogno sempre i cittadini partecipi. Di qui il suo rispetto per i percorsi costituzionali e, di conseguenza, l’impegno a rafforzare il ruolo del Parlamento sulle scelte di fondo, a partire dalla introduzione delle sessioni di bilancio, del Documento di programmazione economica e finanziaria con la determinazione preventiva degli obiettivi annuali, affinché fosse chiara la direzione di marcia ed efficace la verifica dei risultati dell’azione di governo. Passaggi importanti anche per un raccordo della Repubblica italiana in Europa, non da spettatrice ma da protagonista”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo ad Asti alla commemorazione di Giovanni Goria, nel trentennale della morte, organizzata dall’omonima fondazione.

