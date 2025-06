Mattarella in Vaticano per l’incontro con Papa Leone

agenzia

Anche il ministro Antonio Tajani nella delegazione

CITTÀ DEL VATICANO, 06 GIU – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è in Vaticano per l’incontro con Papa Leone XIV. E’ arrivato in Vaticano accompagnato dalla figlia Laura. Il ministro degli Affari esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani è nella delegazione che ha accompagnato il Presidente della Repubblica in Vaticano. Presente, tra gli altri, anche l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede Francesco Di Nitto. Per l’accoglienza a Mattarella era allestita, nel Cortile di San Damaso, una composizione di fiori con i colori della bandiera italiana.

