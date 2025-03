Mattarella: ‘Italia contro derive nucleari, confronto tra ragioni vita e morte’

agenzia

Hiroshima, 8 mar. “La Repubblica italiana condanna fermamente queste derive pericolose” di chi come la Federazione Russa minaccia il ricorso alle armi nucleari. “Roma riconosce l’urgenza di un’azione condivisa che coinvolga necessariamente tutte le potenze nucleari, con profonda consapevolezza continuiamo a sostenere questi processi e le attività delle organizzazioni internazionali: non è, come qualcuno vorrebbe pretendere, un confronto tra illuse anime belle e realisti, bensì tra le ragioni della vita e le ragioni della morte, tra le ragioni della pace e quelle dello scontro”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hiroshima l’Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari.

