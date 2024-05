Mattarella: ‘Italia unita nei valori di fondo’

agenzia

Asti, 23 mag. “Oggi in tutta Italia si ricorda un drammatico evento e il valore della legalità. Ricordarlo anche qui, come è stato fatto, raffigura bene come l’Italia sia unita nei suoi valori di fondo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando l’uccisione di Giovanni Falcone, della moglie, Francesca Morvillo, e degli uomini della sua scorta, in occasione della commemorazione ad Asti di Giovanni Goria.

