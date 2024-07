Mattarella: la pratica della democrazia la rende viva e capace di coinvolgere

agenzia

Roma, 3 lug “La democrazia, in altri termini, non si esaurisce nelle sue norme di funzionamento, ferma restando l’imprescindibilità della definizione e del rispetto delle ‘regole del gioco’”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella nel suo intervento alla settimana sociale dei cattolici.

“Perché – come ricordava Norberto Bobbio – le condizioni minime della democrazia sono esigenti: generalità e uguaglianza del diritto di voto, la sua libertà, proposte alternative, ruolo insopprimibile delle assemblee elettive e, infine e non da ultimo, limiti alle decisioni della maggioranza, nel senso che non possano violare i diritti delle minoranze e impedire che possano diventare, a loro volta, maggioranze. E’ la pratica della democrazia che la rende viva, concreta, trasparente, capace di coinvolgere”, ha aggiunto il Presidente della Repubblica.

