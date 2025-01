Mattarella: Lupi, costruire società più umana nel rispetto delle differenze’

agenzia

Roma, 31 dic. “Il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ci indica la strada nel 2025 per rafforzare la nostra comunità e per costruire una pace giusta. Questo non significa sottomettersi al terrorismo ed alla prepotenza di chi aggredisce gli altri Paesi con le armi, ma perseguire la pace del rispetto dei diritti umani, la pace del diritto di ogni popolo alla libertà e alla dignità”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.