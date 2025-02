Mattarella: ‘mai pace finché diritti umani violati’

agenzia

Marsiglia, 5 feb. “Il grande giurista René Cassin, che di questa Università fu studente e poi professore, coautore della Dichiarazione universale sui diritti umani del 1948 e premio Nobel per la pace, scrisse, ‘Non ci sarà mai pace su questo pianeta finché i diritti umani vengono violati, in qualunque parte del mondo'”. Lo ha ricordato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del titolo di dottore honoris causa dell’Università di Aix-Marseille.

