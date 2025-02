Mattarella: ‘Mediterraneo ha sempre unito popoli’

agenzia

Marsiglia, 5 feb. Francia e Italia mantengono un rapporto di prossimità geografica, culturale e civile che costituisce un patrimonio prezioso su cui gli Stati amici possono contare nel panorama geopolitico, soprattutto in quello attuale. Marsiglia, a sua volta, ne incarna la piena espressione: è l’emblema e la stratificazione di questa civiltà mediterranea che ci accomuna. Un Mediterraneo che ha sempre unito i popoli fin dall’antichità e che, oggi, non è privo di criticità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del conferimento del titolo di dottore honoris causa dell’Università di Aix-Marseille.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA