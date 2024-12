Mattarella, ovunque dimostrata professionalità Forze Armate

agenzia

Riconoscenza per quello che viene compiuto nelle missioni

ROMA, 19 DIC – “Il mio obiettivo è esprimere riconoscenza per quello che viene compiuto nelle missioni. E’ una occasione per me per esprimere quanto sia importante per la Repubblica l’opera svolta dalla Forze Armate, il servizio reso alla comunità nazionale, il grande contributo per la sicurezza. E’ questa l’occasione, inoltre, per ricordare, con un pensiero di rimpianto, i caduti in servizio che fanno parte del patrimonio di memoria delle Forze Armate”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di auguri ai contingenti italiani impegnati nei teatri di operazioni internazionali. “Le missioni sono tutte importanti, tutte di grande rilievo anche se naturalmente di diverso calibro per quanto riguarda l’impegno partecipativo, per quanto riguarda le tensioni e le difficoltà. Ovunque però viene dimostrata alta professionalità, senso del dovere”, ha concluso il Capo dello Stato.

