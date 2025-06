Mattarella: ‘pace obiettivo quando armi usate contro terrore e violenza’**

agenzia

Arezzo, 6 giu. “Anche quando si è stati costretti a fare uso delle armi per resistere al terrore, all’orrore della violenza contro persone e contro comunità, l’obiettivo era sempre quello della pace e della collaborazione tra i popoli, anche in queste contrade, in questa regione”. Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ad Arezzo ai giovani dell’Associazione Rondine cittadella della pace e richiamando gli episodi della Resistenza.

