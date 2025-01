Mattarella: Polidori, ‘sue parole faro nostro agire politico e sociale’

agenzia

Roma, 1 gen. “Le severe parole di condanna della violenza contro le donne unite al forte richiamo al rispetto della libertà e della dignità femminile ed alla esortazione a valorizzarne le peculiarità, i talenti ed il ruolo in ogni ambito sono il faro dell’agire politico e sociale di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, che in questo nuovo anno proseguirà con sempre maggiore impegno a lavorare affinché le donne siano protagoniste per loro stesse e per la nazione”. Così il Segretario nazionale di Azzurro Donna, Catia Polidori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA