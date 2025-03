Mattarella: ‘potenze nucleari soprattuto in Consiglio sicurezza Onu rispettino obblighi’

agenzia

Hiroshima, 8 mar. “Occorre ribadire con determinazione inequivocabile che una guerra nucleare non può essere vinta da alcuno e non deve mai essere combattuta. Le potenze nucleari, soprattutto quelle che siedono quali membri permanenti nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non possono esimersi da rispettare gli obblighi che hanno concorso a definire”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando ad Hiroshima l’Associazione dei sopravvissuti ai bombardamenti nucleari.