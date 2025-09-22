Mattarella: ‘responsabilità storica per chi occupa in zone guerra e impedisce scuola’

agenzia

Napoli, 22 set. “Occorre l’impegno affinchè scuola sia davvero ovunque, ovunque, ovunque naturalmente nel mondo. Questo non è consentito dove la scuola non è frequentabile o viene interrotta per colpa di guerre o occupazioni militari: si realizza un’ulteriore, inaccettabile, gravissima responsabilità storica per chi muove guerre”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento all’Istituto comprensivo ‘Gioacchino Rossini’, ultima tappa dell’inaugurazione dell’anno scolastico a Napoli.

