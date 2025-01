Mattarella: ‘ricordare passato è fondamentale ma storia è levatrice dell’avvenire’

agenzia

Agrigento, 18 gen. “In un luogo, come Agrigento, ove il patrimonio monumentale è dominante, potrebbe prevalere la convinzione che cultura sia ammirazione delle vestigia del passato. Ma la cultura non ha lo sguardo volto all’indietro. Piuttosto ha sempre sollecitato ad alzarlo verso il domani”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione di Agrigento capitale italiana della cultura 2025.